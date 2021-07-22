Матч "Химки" - "Зенит" смогут посетить не более 1 тыс. зрителей с QR-кодами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" сможет принять на матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" не более 1 тыс. зрителей, допуск на стадион будет осуществляться по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. Матч первого тура нового розыгрыша чемпионата России между "Химками" и "Зенитом" состоится 24 июля на "Арене-Химки". Максимальная вместимость домашнего стадиона подмосковной команды составляет 18 636 зрителей. Начало игры - в 17:30 мск.

"Стадион свободный от COVID, мы будем всех пускать по QR-кодам, - сказал Терюшков. - По количеству зрителей мы будем ориентироваться на постановление главы Роспотребнадзора [Анны] Поповой. По показателям у нас будет в районе 1 тыс. зрителей".

"Будем приучать болельщиков к тому, что у нас на стадион проход только по QR-кодам. В дальнейшем, когда будут послабления, это будет говорить о том, что мы сможем больше зрителей запускать. Но только по QR-кодам", - отметил министр спорта Московской области.

Собеседник агентства добавил, что "Зенит" уже уведомлен о том, что допуск болельщиков на игру будет осуществляться только по QR-кодам. "Мы им отдаем половину билетов, потому что матч для них интересен. 50% будет отдано болельщикам "Зенита", - резюмировал Терюшков.