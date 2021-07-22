СМИ: чешских спортсменов в Токио мог заразить коронавирусом непривитый врач сборной

ПРАГА, 22 июля. /ТАСС/. Врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить остальных членов команды. Об этом сообщило в четверг сетевое издание "Список".

По его данным, это могло произойти во время авиаперелета спецрейсом из Праги в Токио. Не все находившиеся на борту соблюдали предписанные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ворачек стал первым чехом, у которого в Олимпийской деревне в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты тестов на вирус получили еще игрок сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич, тренер по пляжному волейболу Симон Наус и выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек. В самолете они сидели недалеко друг от друга. Согласно правилам, установленным эпидемиологами для инфицированных участников Олимпиады, заразившиеся изолированы в специальном отеле, где будут находиться в карантине не менее 10 дней.

Ворачек является врачом чешских теннисистов. Он был зачислен в административно-технический состав сборной по рекомендации национальной теннисной федерации.