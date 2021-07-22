Врачи контролируют соблюдение антиковидных мер российскими спортсменами в Токио

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Врачи ведут постоянный контроль за соблюдением российскими спортсменами противокоронавирусных мер на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил ковид-комиссар олимпийской делегации России, врач центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Артем Крынцилов.

"Вновь прибывшие участники российской делегации сдают один экспресс ПЦР-тест в медицинском штабе ФМБА в Олимпийской деревне, - сказал Крынцилов. - Те, кто находится в Токио уже какое-то время, сдают тесты каждый день - один раз в сутки слюну на антиген к коронавирусу. На данный момент у нашей делегации все тесты отрицательные. Для поддержания инфекционной безопасности мы ведем постоянный контроль соблюдения противоэпидемических мер".

В настоящее время в Олимпийской деревне проживают 193 российских спортсмена.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.