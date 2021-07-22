В Чехии признали нарушение санитарных норм во время перелета сборной в Токио

ПРАГА, 22 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет Чехии признал, что во время перелета национальной сборной на Игры из Праги в Токио на борту спецрейса не соблюдались нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, что могло привести к заражению спортсменов коронавирусом. Об этом сообщил в четверг журналистам директор департамента взаимодействия с общественностью комитета Тибор Алфелди.

"Да, мы вынуждены признать, что во время полета [национальной сборной из Праги в Токио] произошло нарушение правил [санитарно-эпидемиологической безопасности]", - отметил он, не конкретизируя подробности.

Ранее стало известно, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время перелета из Праги в Токио.

Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на коронавирус получили также игрок и тренер сборной по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Симон Наус соответственно и представитель настольного тенниса Павел Ширучек. В самолете они сидели недалеко друг от друга.

"В карантине [кроме членов чешской сборной] находятся, например, и британские спортсмены, которые летели [в Токио] с инфицированным мужчиной - не спортсменом. Такое, к сожалению, в нынешнее время происходит", - сказал Алфелди.