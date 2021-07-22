Российские регбистки могут не попасть на церемонию открытия Олимпиады из-за перелета

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 может не попасть на церемонию открытия Олимпийских игр из-за перелета. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

"Мы в 15:55 (по местному времени, - прим. ТАСС) прилетаем в Токио. Будем делать все возможное, чтобы успеть на церемонию. Автобус на церемонию открытия из Олимпийской деревни уедет в 17:40", - сказал Грамотнев.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля и начнется в 20:00 по местному времени. Олимпиада завершится 8 августа.