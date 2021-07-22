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XXXII летние Олимпийские игры

Российские гимнасты пропустят церемонию открытия Олимпиады в Токио

Церемония открытия Игр пройдет 23 июля и начнется в 20:00 по местному времени

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике не примет участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля и начнется в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

"Команда не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады. И это не связано с желанием лишний раз не рисковать здоровьем спортсменов в условиях пандемии. На следующий день после открытия у нас уже начнутся соревнования, спортивная гимнастика практически всегда открывает Олимпиаду, и на всех прошлых Играх мы тоже пропускали церемонии открытия. У нас все в порядке, все спортсмены здоровы и готовы к выступлениям", - сказала Родионенко.

24 июля пройдет квалификационный турнир по спортивной гимнастике у мужчин, 25-го - у женщин. 26 июля будет разыгран первый комплект наград - в мужском командном турнире.

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XXXII летние Олимпийские игры
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