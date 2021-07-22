Главный тренер команды России по фехтованию остался доволен олимпийской ареной в Токио

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов остался доволен увиденным на основной арене олимпийского турнира "Макухари Мессе". Об этом он сообщил ТАСС.

"Сегодня прошла встреча тим-лидеров, осмотрели арену - красочная, красивая, цвета подобраны удачно, радуют глаз. Думаю, телевизионная картинка будет на высшем уровне, - рассказал Мамедов. - Протестировали тренировочный зал - много разминочных дорожек".

"Те, кто начинает турнир, тренируются уже два дня, последняя группа заехала накануне, - сообщил главный тренер. - Проводятся последние приготовления, контроль оружия - все идет своим чередом. Копим эмоции и энергию для выступления".

Турнир по фехтованию стартует в Токио 25 июля соревнованиями саблистов и шпажисток. В этих дисциплинах российскую команду представят Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной), а также Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина и Виолетта Храпина (запасная).