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XXXII летние Олимпийские игры

Российские волейболисты отказались от посещения церемонии открытия Олимпиады в Токио

Церемония открытия Игр пройдет 23 июля

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Российские волейболисты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин.

"Игроки не примут участия в церемонии открытия, поскольку на следующий день игра. Административный состав тоже не пойдет в связи с коронавирусными ограничениями", - сказал собеседник агентства.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля. Первый матч на турнире сборная России по волейболу проведет 24 июля с командой Аргентины.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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