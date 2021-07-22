Российские волейболисты отказались от посещения церемонии открытия Олимпиады в Токио

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Российские волейболисты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин.

"Игроки не примут участия в церемонии открытия, поскольку на следующий день игра. Административный состав тоже не пойдет в связи с коронавирусными ограничениями", - сказал собеседник агентства.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля. Первый матч на турнире сборная России по волейболу проведет 24 июля с командой Аргентины.