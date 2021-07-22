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XXXII летние Олимпийские игры

Песков: представлять Путина на открытии Олимпиады в Токио никто не будет

Пресс-секретарь президента уточнил, что из-за пандемии введен особый режим проведения Олимпийских игр

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Представителя президента России Владимира Путина не будет на открытии Олимпиады в Токио 23 июля, поскольку из-за пандемии коронавируса введен особый режим проведения Игр. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президента никто не будет представлять", - ответил Песков на вопрос, будет ли кто-то представлять Путина на открытии Олимпиады. При этом пресс-секретарь президента затруднился сказать, будет ли кто-то из официальных лиц представлять РФ на открытии соревнований. Он посоветовал уточнить эти детали в Олимпийском комитете России.

"Этот год все-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады", - указал представитель Кремля, говоря о возможности присутствия Путина на церемонии открытия Олимпиады. По словам Пескова, этот особенный режим не смутил президента. "Это та данность, в которой нам приходится работать", - добавил пресс-секретарь президента.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичXXXII летние Олимпийские игры
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