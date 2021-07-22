Газизов заявил, что "Уфа" предлагала футболисту Аликину войти в тренерский штаб команды

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" предлагал Павлу Аликину, перешедшему в июле в московскую "Родину" после 10 лет в башкирской команде, войти в тренерский штаб. Предложение остается актуальным, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов на пресс-конференции в четверг.

"Такая для нас большая потеря, все-таки легенда, и, не побоюсь этого слова, столп нашего клуба. Я ему делал предложение о работе в тренерском штабе, но Паша [Аликин] решил продолжить игровую карьеру. У нас всегда открыты двери для него, и, наверное, когда он закончит карьеру, окажется в "Уфе", - сообщил Газизов.

При этом команда не смогла провести проводы игрока из-за эпидемиологической ситуации, добавил генеральный директор.

Аликину 37 лет, выступал за "Уфу" с 2011 года, сыграл 236 матчей и забил 9 голов. Он является рекордсменом клуба по количеству проведенных игр.