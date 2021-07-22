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Футбол в России

Матч открытия РПЛ "Ростов" - "Динамо" пройдет без зрителей

Встреча состоится 23 июля в Ростове-на-Дону, начало в 20:00 мск.
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 22 июля. Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Динамо" состоится без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.

Решение о проведении матча при пустых трибунах принято в связи с требованием Роспотребнадзора Ростовской области и ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Клуб позднее сообщит о порядке возврата купленных билетов.

Встреча станет первой в предстоящем сезоне РПЛ и пройдет 23 июля в Ростове-на-Дону, начало - 20:00 мск.

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