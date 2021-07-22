Агент Гусева заявил, что хоккеист пока не рассматривает возможность возвращения в КХЛ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий Никита Гусев на данный момент не рассматривает вариант с возвращением в Россию. Об этом ТАСС сообщил агент Александр Черных из агентства Winners, представляющего интересы спортсмена в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

8 апреля Гусев был выставлен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" на безусловный драфт отказов. 11 апреля в статусе свободного агента он подписал контракт с "Флоридой", срок соглашения с клубом истек по окончании сезона-2020/21. Рынок свободных агентов в НХЛ откроется 28 июля.

"Сначала мы рассматриваем рынок НХЛ. Как только мы поймем, что там нет вариантов, тогда, наверное, переключимся на российский, но пока мы не думаем о нем. После драфта, который пройдет сегодня-завтра (первый раунд драфта НХЛ пройдет в ночь на 24 июля - прим. ТАСС), мы будем связываться с нашими партнерами, которые присутствуют на том рынке, и они дадут нам более детальную информацию [по поводу заинтересованности клубов в игроке]", - сказал Черных.

Гусеву 29 лет, он был выбран клубом "Тампа" в седьмом раунде драфта в 2012 году, в июне 2017 года права на игрока были обменяны в "Вегас" во время драфта расширения. В апреле 2019 года он подписал с "Вегасом" однолетний контракт новичка, но в июле был обменян в "Нью-Джерси".

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский "Амур", ханты-мансийскую "Югру" и петербургский СКА. В составе СКА Гусев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Он также является чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.