Футбольный клуб "Волгарь" вакцинируется от коронавируса полным составом в ближайшие дни

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Выездной пункт вакцинации от коронавируса организуют на учебно-тренировочной базе футбольного клуба "Волгарь" (Астраханская область) в воскресенье. Привиться намерен весь состав команды, а также руководство и тренерский штаб, сообщил ТАСС спортивный директор клуба Олег Флегонтов.

"В составе команды 25 человек, все они будут ставить первый компонент вакцины от коронавируса в это воскресенье, - рассказал собеседник агентства. - Вакцинация будет проходить на базе. Также прививаться будет руководство клуба и тренерский штаб".

Он уточнил, что прививку поставят 37 человек, включая административный состав клуба. После вакцинации у футболистов будут выходные, а ближайшая после нее игра запланирована на 31 июля.

"Мы специально организовали вакцинацию после матча. Надеемся, что ни у кого не будет реакции на прививку, но перестраховались", - пояснил спортивный директор.

По словам капитана команды Романа Локтионова, игроки с пониманием отнеслись к необходимости вакцинироваться, сомнений практически ни у кого не было. "У нас выездная игра будет в Краснодаре, без прививки мы не заселимся. Парни это понимают, поэтому категорически несогласных не было. Кто-то сомневался, но из-за того, что это нужно для работы и здоровья, все отнеслись с пониманием", - рассказал он ТАСС.

"Волгарь" после двух туров первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. Следующий матч "Волгарь" проведет 24 июля на домашней арене против "Нефтехимика" из Нижнекамска.