Тренер "Ахмата" Яя Туре посетил тренировочный лагерь "Ливерпуля"

ТАСС, 22 июля. Тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Яя Туре посетил тренировочный лагерь английского "Ливерпуля" в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

В рамках обмена опытом ивуарийский специалист пообщался с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и наблюдал за тренировкой команды.

Туре 38 лет, он вошел в тренерский штаб "Ахмата" в июне, с февраля ивуариец занимал должность помощника главного тренера в донецком "Олимпике". В период игровой карьеры Туре выступал за бельгийский "Беверен", греческий "Олимпиакос", "Монако", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Сити" и китайский "Циндао". В составе "Манчестер Сити" он трижды выигрывал чемпионат Англии, по одному разу становился победителем Кубка и Суперкубка Англии. Вместе с "Барселоной" дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Первый матч Тинькофф - Российской премьер-лиги сезона-2021/22 "Ахмат" проведет 25 июля в гостях против самарских "Крыльев Советов".