Шидловский: жеребьевка олимпийского турнира по боксу получилась сложной для россиянок

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Жеребьевка олимпийского турнира получилась сложной для женской сборной России по боксу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер женской национальной команды Иван Шидловский.

В четверг в Токио состоялась жеребьевка боксерского турнира.

"Спортсменки готовы, жеребьевка серьезная и сложная, - сказал Шидловский. - Проходных боев нет. Что касается работы угловых, то двоих человек в углу достаточно. У тренера есть все медицинское оборудование, чтобы в перерыве им воспользоваться при необходимости".

Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг) в 1/16 финала встретится с американкой Вирджинией Фукс, Людмила Воронцова (до 57 кг) - с итальянкой Ирмой Тестой, Саадат Далгатова (до 69 кг) - с Байсон Маникон из Таиланда, Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) - с американкой Наоми Мелиссой Грэм.

Олимпийский боксерский турнир пройдет с 24 июля по 8 августа.