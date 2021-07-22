Сборная Гвинеи примет участие в Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 22 июля. Сборная Гвинеи будет участвовать в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра спорта страны Санусси Соу.

В среду Соу сообщил, что команда не выступит на Олимпиаде в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией.

"Правительство после получения гарантий от органов здравоохранения дало согласие на участие наших спортсменов в Олимпийских играх", - заявил Соу.

Гвинею на соревнованиях должны представить пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба - плавание) и Аиссата Деэн Конте (легкая атлетика, бег на 100 м).

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.