В чешской олимпийской сборной зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Чешский велогонщик Михал Шлегел заразился коронавирусной инфекцией перед стартом Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Чехии.

Шлегел стал шестым членом чешской олимпийской сборной, у которого выявлен коронавирус. Он отправлен на самоизоляцию. Отмечается, что Шлегел пропустит субботние старты.

Ранее стало известно, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио.

Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля.