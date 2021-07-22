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Лига конференций

Тренер футбольного клуба "Кешля" назвал "Сочи" подготовленной и организованной командой

По словам Санана Гурбанова, футболисты сочинцев своей качественной игрой не дали "Кешле" реализовать план на игру

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" является очень организованной и подготовленной командой, в составе которой много хороших игроков. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер азербайджанского клуба "Кешля" Санан Гурбанов.

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В четверг "Сочи" дома обыграл "Кешлю" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.

"Понимали, что "Сочи" очень серьезная команда, они очень хорошо играют в российском чемпионате, в прошлом сезоне заняли пятое место, - сказал Гурбанов. - Мы же первый матч играли на выезде, ребята старались, но было волнение, на ровном месте теряли мяч. Был план, который мы должны были выполнить на поле, но соперник не позволял, "Сочи" - очень подготовленная и организованная команда, у них много хороших игроков в составе".

Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.

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