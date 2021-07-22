Богомолов: газон "Фишта" выдержит нагрузку в случае продвижения "Сочи" в Лиге конференций

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Поле стадиона "Фишт", на котором проводит домашние матчи футбольный клуб "Сочи", находится в хорошем состоянии и готово к приему матчей следующих раундов квалификации Лиги конференций. Об этом ТАСС сообщил руководитель арены Вениамин Богомолов.

В четверг "Сочи" дома обыграл азербайджанскую "Кешлю" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча проходила без зрителей на стадионе "Фишт".

"Поле абсолютно в рабочем состоянии, конечно, мы готовы к выходу "Сочи" в следующий раунд квалификации Лиги конференций и все будем делать для того, чтобы проводить матчи, - сказал Богомолов. - Сейчас тяжелая пора наступает, потому что жара, поэтому особые условия ухода. Мы все делаем для того, чтобы все у нас было хорошо - мы натягиваем ткани, чтобы защитить поле от усиленного поля".

Ответный матч команды проведут в Азербайджане 29 июля.