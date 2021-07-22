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XXXII летние Олимпийские игры

Потери на старте. Коронавирус продолжает корректировать составы олимпийских сборных

В составе российской делегации на данный момент все тесты отрицательные
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. До старта Олимпийских игр в Токио остается менее суток - церемония открытия начнется в пятницу в 14:00 мск, мероприятие посетят не более 80 представителей российской делегации. Тем временем в Олимпийской деревне продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом, а сборные - терять спортсменов.

Игры в Токио надолго запомнятся всем участникам, во многом из-за беспрецедентных мер антиковидной безопасности. Кроме понятных тестов и карантина, существуют и не такие очевидные моменты. Например, во время марша на церемонии открытия в колонне могут присутствовать не более шести официальных лиц.

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"Завтра пройдет церемония открытия, наша делегация примет в ней самое непосредственное участие, - рассказал на пресс-конференции глава ОКР Станислав Поздняков. - От 66 до 80 участников нашей делегации примут участие в марше. Это связано с тем, что соревнования у многих начнутся на следующий день, они освобождаются. Все остальные желающие примут участие".

В настоящее время в Олимпийской деревне проживают 193 российских спортсмена. Свое участие в марше уже подтвердили российские боксеры, а вот женская сборная по регби-7 на церемонию может банально опоздать. "Мы в 15:55 (по местному времени) прилетаем в Токио. Будем делать все возможное, чтобы успеть на церемонию. Автобус на церемонию открытия из Олимпийской деревни уедет в 17:40", - рассказал ТАСС генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

Команда гимнастов прилетела в Токио несколько дней назад, но на марше атлетов не будет. "Команда не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады, и это не связано с желанием лишний раз не рисковать здоровьем спортсменов в условиях пандемии, - сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. - На следующий день после открытия у нас уже начнутся соревнования, спортивная гимнастика практически всегда открывает Олимпиаду, и на всех прошлых Играх мы тоже пропускали церемонии открытия. У нас все в порядке, все спортсмены здоровы и готовы к выступлениям".

Один за всех

Знаменосцами олимпийской команды России станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Остальные волейболисты церемонию открытия вынуждены будут пропустить, а вот спортсменки из женской команды на мероприятии появятся.

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"Девочки идут, но не все. Некоторые останутся в Олимпийской деревне", - сообщила генеральный менеджер национальной команды Любовь Соколова.

"Игроки мужской сборной не примут участия в церемонии открытия, поскольку на следующий день игра, - пояснил ТАСС генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин. - Административный состав тоже не пойдет в связи с коронавирусными ограничениями. Но Максим примет участие в церемонии открытия, он ведь знаменосец команды".

Первый матч на турнире сборная России по волейболу проведет 24 июля с командой Аргентины.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля и начнется в 20:00 по местному времени (14:00 мск). В прямом эфире ее можно будет увидеть на Первом канале.

Коронавирусная летопись

Несмотря на тщательный контроль здоровья спортсменов, продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом в олимпийских сборных. В чешской команде уже шестая потеря - положительный тест выявлен у велогонщика Михала Шлегела. Ранее стало известно, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио.

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Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел.

На карантин из-за коронавируса в четверг отправились два члена сборной Словакии. Еще минус один участник у сборной Нидерландов - коронавирусом заразилась тхэквондистка Ресхми Огинк. Также заразился коронавирусом один из сотрудников нидерландской сборной по гребле. Днем ранее стало известно о положительном тесте у нидерландской скейтбордистки Кэнди Якобс.

Ковид-комиссар олимпийской делегации России, врач центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Артем Крынцилов заверил ТАСС, что врачи ведут постоянный контроль за соблюдением российскими спортсменами противокоронавирусных мер.

"Вновь прибывшие участники российской делегации сдают один экспресс ПЦР-тест в медицинском штабе ФМБА в Олимпийской деревне, - сказал Крынцилов. - Те, кто находятся в Токио уже какое-то время, сдают тесты каждый день - один раз в сутки слюну на антиген к коронавирусу. На данный момент у нашей делегации все тесты отрицательные. Для поддержания инфекционной безопасности мы ведем постоянный контроль соблюдения противоэпидемических мер".

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Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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