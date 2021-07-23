В ночь на 24 июля состоится первый раунд драфта НХЛ

ТАСС, 23 июля. Церемония 59-го драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в онлайн-режиме в ночь на 24 июля. Первый раунд начнется в 03:00 мск.

Российских игроков за последние 15 лет не выбирали в первом раунде драфта только в 2005 году. В 2015, 2018 и 2020 годах в первом раунде было выбрано по четыре россиянина, а в 2011, 2017 и 2019 годах - по одному. На предыдущей церемонии драфта голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров был выбран "Нэшвиллом" (11-й номер драфта), нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров - "Торонто" (15), его одноклубник Шакир Мухамадуллин - "Нью-Джерси" (20), а нападающий омского "Авангарда" Егор Чинахов - "Коламбусом" (21).

Раунды со второго по седьмой пройдут в ночь на воскресенье. Всего на драфте 2021 года будут выбраны 223 хоккеиста.

По итогам лотереи право первого выбора получил "Баффало". Вторым будет выбирать новичок НХЛ "Сиэтл", который 30 апреля был официально принят в состав лиги, третьим - "Анахайм". Далее расположились "Нью-Джерси" (4), "Коламбус" (5), "Детройт" (6), "Сан-Хосе" (7), "Лос-Анджелес" (8), "Ванкувер" (9), "Оттава" (10), "Чикаго" (11), "Калгари" (12), "Филадельфия" (13), "Даллас" (14), "Нью-Йорк Рейнджерс" (15), "Сент-Луис" (16), "Виннипег" (17), "Нэшвилл" (18), "Эдмонтон" (19), "Бостон" (20), "Миннесота" (21), "Детройт" (22, в результате обмена с "Вашингтоном"), "Флорида" (23), "Коламбус" (24, в результате обмена с "Торонто"), "Миннесота" (25, в результате обмена с "Питтсбургом"), "Каролина" (26), "Колорадо" (27), "Нью-Джерси" (28, в результате обмена с "Нью-Йорк Айлендерс"), "Вегас" (29), "Монреаль" (30), "Коламбус" (31, в результате обмена с "Тампой"). "Аризона" не будет выбирать игроков в первом раунде, клуб наказали за нарушение правил при проведении тестирования игроков во время сезона-2019/20.

На драфт будут допущены хоккеисты, родившиеся в период между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года. Также в список войдут игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами.

Главным фаворитом из россиян на предстоящем драфте является нападающий СКА Никита Чибриков. 18-летний форвард в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 16 матчей и набрал два очка (один гол + одна передача), за "СКА-Неву" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) он сыграл в 20 матчах, набрав восемь очков (3+5). Еще 16 матчей (12 очков; 3+9) он провел за "СКА-1946" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Сезон-2020/21 стал дебютным для хоккеиста во взрослом хоккее.

На юниорском чемпионате мира 2021 года Чибриков был капитаном сборной России, которая завоевала серебряные медали, и набрал 13 очков (4+9) в семи матчах. Также Чибриков имеет опыт выступления за взрослую сборную России, в составе которой в феврале 2021 года он играл на шведском этапе Евротура. Большинство экспертов утверждают, что россиянин будет выбран в первом раунде, но на его общий порядковый номер может повлиять контракт с петербургским клубом, действующий до апреля 2023 года. Без разрешения СКА он не сможет присоединиться к системе клуба НХЛ раньше.

Хорошие шансы уйти на драфте первым из россиян также имеет защитник Даниил Чайка, который провел прошедший сезон в системе московского ЦСКА. Он занимает пятое место в рейтинге Центрального скаутского бюро среди европейских полевых игроков и, в отличие от Чибрикова, не имеет действующего контракта в России. В прошедшем сезоне защитник провел 11 матчей (2; 1+1) в КХЛ, 13 (1; 0+1) - в ВХЛ и 11 (5; 1+4) - в МХЛ. Как и Чибрикова, его привлекали к матчам за взрослую сборную России, где в трех играх Чайка набрал 3 очка (1+2).

Еще одним фаворитом среди россиян на предстоящем драфте является Федор Свечков, который в нынешнем межсезонье перешел из тольяттинской "Лады" в СКА. Практически весь прошлый сезон он провел в ВХЛ и отметился 15 очками (5+10) в 38 матчах. Также россиянин провел 15 матчей (15; 4+11) в составе "Ладьи" в МХЛ. Свечков также является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, на турнире он набрал 10 очков (4+6) в семи матчах.

Шансы быть выбранным в первом раунде имеет и нападающий "Динамо" Александр Кисаков. Другие российские хоккеисты будут выбраны в более поздних раундах. Среди них обращают на себя внимание форвард ЦСКА Прохор Полтапов, нападающий СКА Захар Бардаков, перешедший в петербургский клуб из подмосковного "Витязя", и защитник "Гамильтона" из Хоккейной лиги Онтарио Артем Грушников.

Чемпион мира может попасть в "Баффало"

Согласно рейтингу Центрального скаутского бюро, главным фаворитом предстоящего драфта является 18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Мичигана. Сам игрок заявил, что для него "будет честью быть выбранным "Баффало" и играть за клуб".

В сезоне-2020/21 Пауэр набрал 16 очков (3+13) в 26 матчах. Защитник также выступал в составе сборной Канады на взрослом чемпионате мира, который прошел в Латвии. Родоначальники хоккея завоевали золотые медали, а Пауэр набрал 3 очка (0+3) в десяти играх.

Скауты клубов НХЛ и авторитетные эксперты отмечают характер и трудолюбие Пауэра, а также его умение читать игру и принимать верные решения. Директор Центрального скаутского бюро Дэн Марр считает, что у канадца есть все необходимое для того, чтобы заиграть в НХЛ. "Ему нужно только познакомиться с некоторыми нюансами лиги", - отметил Марр.

Конкуренцию Пауэру могут составить победитель юниорского чемпионата мира 2021 года в составе сборной Канады нападающий Мэйсон Мактавиш и его соотечественник Кент Джонсон, также выступающий за университет Мичигана.

Первым в списке европейских игроков идет 18-летний шведский нападающий Уильям Эклунд, играющий за самый титулованный (16 побед) клуб страны "Юргорден". В прошедшем сезоне форвард провел 40 матчей в элитном дивизионе чемпионата Швеции и набрал 23 очка (11+12). Среди других европейцев обращают на себя внимание бронзовые призеры юниорского чемпионата мира 2021 года шведы Симон Эдвинссон и Исак Росен, а также финский форвард Аату Рятю, ставший самым молодым игроком молодежного чемпионата мира 2020 года.

Все эти хоккеисты имеют неплохие шансы быть выбранными в первой пятерке драфта. Преимущество европейцев перед североамериканцами заключается в постоянной игровой практике на профессиональном уровне в своих клубах и адаптированности ко взрослому хоккею.