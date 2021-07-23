В ночь на 24 июля состоится первый раунд драфта НХЛ

ТАСС, 23 июля. Церемония 59-го драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в онлайн-режиме в ночь на 24 июля. Первый раунд начнется в 03:00 мск.
Драфт пройдет на месяц позже обычного из-за сдвинутых сроков проведения предыдущего сезона НХЛ.
На драфт будут допущены хоккеисты, родившиеся в период между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года. Также в список войдут игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами.
По итогам лотереи право первого выбора получил "Баффало". Вторым будет выбирать новичок НХЛ "Сиэтл", который 30 апреля был официально принят в состав лиги, третьим - "Анахайм". Далее расположились "Нью-Джерси" (4), "Коламбус" (5), "Детройт" (6), "Сан-Хосе" (7), "Лос-Анджелес" (8), "Ванкувер" (9), "Оттава" (10), "Чикаго" (11), "Калгари" (12), "Филадельфия" (13), "Даллас" (14), "Нью-Йорк Рейнджерс" (15), "Сент-Луис" (16), "Виннипег" (17), "Нэшвилл" (18), "Эдмонтон" (19), "Бостон" (20), "Миннесота" (21), "Детройт" (22, в результате обмена с "Вашингтоном"), "Флорида" (23), "Коламбус" (24, в результате обмена с "Торонто"), "Миннесота" (25, в результате обмена с "Питтсбургом"), "Каролина" (26), "Колорадо" (27), "Нью-Джерси" (28, в результате обмена с "Нью-Йорк Айлендерс"), "Вегас" (29), "Монреаль" (30), "Коламбус" (31, в результате обмена с "Тампой"). "Аризона" не будет выбирать игроков в первом раунде, клуб наказали за нарушение правил при проведении тестирования игроков во время сезона-2019/20.
Раунды со второго по седьмой пройдут в ночь на воскресенье. Всего на драфте 2021 года будут выбраны 223 хоккеиста.
Среди россиян нет однозначного фаворита
Российских игроков за последние 15 лет не выбирали в первом раунде драфта только в 2005 году. В 2015, 2018 и 2020 годах в первом раунде было выбрано по четыре россиянина, а в 2011, 2017 и 2019 годах - по одному. На предыдущей церемонии драфта голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров был выбран "Нэшвиллом" (11-й номер драфта), нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров - "Торонто" (15), его одноклубник Шакир Мухамадуллин - "Нью-Джерси" (20), а нападающий омского "Авангарда" Егор Чинахов - "Коламбусом" (21).
Главным фаворитом из россиян на предстоящем драфте является нападающий СКА Никита Чибриков. 18-летний форвард в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 16 матчей и набрал два очка (один гол + одна передача), за "СКА-Неву" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) он сыграл в 20 матчах, набрав восемь очков (3+5). Еще 16 матчей (12 очков; 3+9) он провел за "СКА-1946" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Сезон-2020/21 стал дебютным для хоккеиста во взрослом хоккее.
На юниорском чемпионате мира 2021 года Чибриков был капитаном сборной России, которая завоевала серебряные медали, и набрал 13 очков (4+9) в семи матчах. Также Чибриков имеет опыт выступления за взрослую сборную России, в составе которой в феврале 2021 года он играл на шведском этапе Евротура. Большинство экспертов утверждают, что россиянин будет выбран в первом раунде, но на его общий порядковый номер может повлиять контракт с петербургским клубом, действующий до апреля 2023 года. Без разрешения СКА он не сможет присоединиться к системе клуба НХЛ раньше.
Хорошие шансы уйти на драфте первым из россиян также имеет защитник Даниил Чайка, который провел прошедший сезон в системе московского ЦСКА. Он занимает пятое место в рейтинге Центрального скаутского бюро среди европейских полевых игроков и, в отличие от Чибрикова, не имеет действующего контракта в России. В прошедшем сезоне защитник провел 11 матчей (2; 1+1) в КХЛ, 13 (1; 0+1) - в ВХЛ и 11 (5; 1+4) - в МХЛ. Как и Чибрикова, его привлекали к матчам за взрослую сборную России, где в трех играх Чайка набрал 3 очка (1+2).
Еще одним фаворитом среди россиян на предстоящем драфте является Федор Свечков, который в нынешнем межсезонье перешел из тольяттинской "Лады" в СКА. Практически весь прошлый сезон он провел в ВХЛ и отметился 15 очками (5+10) в 38 матчах. Также россиянин провел 15 матчей (15; 4+11) в составе "Ладьи" в МХЛ. Свечков также является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, на турнире он набрал 10 очков (4+6) в семи матчах.
Шансы быть выбранным в первом раунде имеет и нападающий "Динамо" Александр Кисаков. Другие российские хоккеисты будут выбраны в более поздних раундах. Среди них обращают на себя внимание форвард ЦСКА Прохор Полтапов, нападающий СКА Захар Бардаков, перешедший в петербургский клуб из подмосковного "Витязя", и защитник "Гамильтона" из Хоккейной лиги Онтарио Артем Грушников.
Чемпион мира может попасть в "Баффало"
Согласно рейтингу Центрального скаутского бюро, главным фаворитом предстоящего драфта является 18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Мичигана. Сам игрок заявил, что для него "будет честью быть выбранным "Баффало" и играть за клуб".
В сезоне-2020/21 Пауэр набрал 16 очков (3+13) в 26 матчах. Защитник также выступал в составе сборной Канады на взрослом чемпионате мира, который прошел в Латвии. Родоначальники хоккея завоевали золотые медали, а Пауэр набрал 3 очка (0+3) в десяти играх.
Скауты клубов НХЛ и авторитетные эксперты отмечают характер и трудолюбие Пауэра, а также его умение читать игру и принимать верные решения. Директор Центрального скаутского бюро Дэн Марр считает, что у канадца есть все необходимое для того, чтобы заиграть в НХЛ. "Ему нужно только познакомиться с некоторыми нюансами лиги", - отметил Марр.
Конкуренцию Пауэру могут составить победитель юниорского чемпионата мира 2021 года в составе сборной Канады нападающий Мэйсон Мактавиш и его соотечественник Кент Джонсон, также выступающий за университет Мичигана.
Первым в списке европейских игроков идет 18-летний шведский нападающий Уильям Эклунд, играющий за самый титулованный (16 побед) клуб страны "Юргорден". В прошедшем сезоне форвард провел 40 матчей в элитном дивизионе чемпионата Швеции и набрал 23 очка (11+12). Среди других европейцев обращают на себя внимание бронзовые призеры юниорского чемпионата мира 2021 года шведы Симон Эдвинссон и Исак Росен, а также финский форвард Аату Рятю, ставший самым молодым игроком молодежного чемпионата мира 2020 года.
Все эти хоккеисты имеют неплохие шансы быть выбранными в первой пятерке драфта. Преимущество европейцев перед североамериканцами заключается в постоянной игровой практике на профессиональном уровне в своих клубах и адаптированности ко взрослому хоккею.