Гребец Вязовкин первым из россиян начал выступление на Олимпиаде

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Гребец Александр Вязовкин первым из российских спортсменов начал выступление на Олимпийских играх в Токио. Он выступает в соревнованиях одиночников на дистанции 2 000 метров.

Вязовкин занял второе место в пятом предварительном заезде с результатом 7 минут 14,95 секунды и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу и начнется в 14:00 мск. Знаменосцами российской команды будут олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). Олимпиада завершится 8 августа. На соревнованиях будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Финальные соревнования среди гребцов-одиночников пройдут 30 июля.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.