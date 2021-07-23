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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены пройдут под 77-м номером на церемонии открытия Олимпиады

Порядковый номер был определен по японскому алфавиту
Национальный стадион в Токио EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Описание
Национальный стадион в Токио
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Российская команда выйдет на парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером.

Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после - атлеты из Сьерра-Леоне. Откроют парад представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции. Последними на стадион выйдут хозяева соревнований японцы.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу и начнется в 14:00 мск. Знаменосцами российской команды будут олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). Олимпиада завершится 8 августа, на соревнованиях будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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XXXII летние Олимпийские игры
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