Российские спортсмены пройдут под 77-м номером на церемонии открытия Олимпиады

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Российская команда выйдет на парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером.

Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после - атлеты из Сьерра-Леоне. Откроют парад представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции. Последними на стадион выйдут хозяева соревнований японцы.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу и начнется в 14:00 мск. Знаменосцами российской команды будут олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). Олимпиада завершится 8 августа, на соревнованиях будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.