Глава WADA разочарован, что российские спортсмены на Олимпиаде носят форму в цветах флага

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька разочарован тем, что российские спортсмен на Олимпиаде в Токио выступают в форме с флагом страны. Об этом Банька заявил на пресс-конференции.

"Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС). Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус", - сказал Банька.

CAS 17 декабря частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В отношении РУСАДА был принят ряд санкций. До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

Российские спортсмены на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет в пятницу и начнется в 14:00 мск. Соревнования завершатся 8 августа.