WADA обеспокоено, что 90% спортсменов в лигах США не следуют кодексу организации

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено тем, что 90% спортсменов, выступающих в профессиональных лигах США, не следуют кодексу организации. Об этом сообщил в пятницу журналистам президент WADA Витольд Банька.

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В США пять основных профессиональных лиг - Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная футбольная лига (НФЛ), Национальная бейсбольная лига (МЛБ), Тур профессиональной Ассоциации игроков гольфа (ПГА), они не являются подписантами кодекса WADA.

"Мы тесно работаем с американской стороной, но обеспокоены, что 90% атлетов, выступающих в основных лигах США, не следуют кодексу WADA", - отметил он.

Банька добавил, что агентство обсуждает эту проблему с американскими коллегами. "Они должны думать, как изменить ситуацию с допинговой системой в США", - подчеркнул президент WADA.