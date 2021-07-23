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XXXII летние Олимпийские игры

Лучница Гомбоева получила помощь медиков после потери сознания на Олимпиаде

Россиянке стало плохо из-за теплового удара во время квалификации
© EPA/YOAN VALAT

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в результате теплового удара во время выступления в стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио, получила помощь медиков. Об этом сообщил тренер команды Станислав Попов.

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"Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд - Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли", - приводятся слова Попова в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

По словам Попова, спортсменка не выдержала нахождения целый день на жаре. "Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота", - отметил тренер.

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в команде Ксения Перова рассказала об условиях проведения турнира. "Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина - погода. Ее увезли доктора, сейчас соберем ее вещи, лук и пойдем искать Свету", - подчеркнула она.

Гомбоева по итогам квалификации заняла 45-е место, набрав 630 баллов.

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