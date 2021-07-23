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XXXII летние Олимпийские игры

Южнокорейская лучница Ан установила олимпийский рекорд в квалификации

Спортсменка набрала 680 баллов
Сан Ан EPA-EFE/YONHAP
Описание
Сан Ан
© EPA-EFE/YONHAP

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Представительница Южной Кореи Сан Ан заняла первое место в квалификации олимпийских соревнований по стрельбе из лука, установив новый рекорд Игр. Спортсменка набрала 680 баллов.

Предыдущий рекорд был установлен украинкой Линой Герасименко в 1996 году на Олимпиаде в Атланте (673 очка).

Российская спортсменка Ксения Перова с 664 очками заняла восьмое место в квалификации, показав свой лучший результат в сезоне. Елена Осипова стала 22-й (651 очко) Светлана Гомбоева - 45-й (630). Как сообщил старший тренер российской команды Станислав Попов, Гомбоева во время выступлений потеряла сознание из-за солнечного удара.

В 1/32 финала Перова сразится с австралийкой Элис Ингли, Осипова встретится с Сякиерой Машайих из Малайзии, Гомбоева - с представительницей Нидерландов Габриэлой Шлессер. Встречи пройдут 27-29 июля. Остальные раунды, в том числе и финал соревнований, состоятся 30 июля.

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XXXII летние Олимпийские игры
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