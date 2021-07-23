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XXXII летние Олимпийские игры

Спортсменка Гомбоева сообщила, что ее состояние в норме после потери сознания

Российской лучнице стало плохо в ходе олимпийской квалификации
© AP Photo/Charlie Riedel

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Спортсменка Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в ходе олимпийской квалификации в стрельбе из лука, сообщила, что ее состояние в порядке, она готова дальше выступать на соревнованиях. Об этом она сообщила ТАСС.

"Все хорошо. Голова сильно болит, но в целом все нормально. Я готова дальше выступать, все в порядке", - сказала собеседница агентства.

25 июля Гомбоева выступит в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины. В 1/32 финала личных соревнований 29 июля Гомбоева сразится с нидерландкой Габриэлой Шлессер.

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XXXII летние Олимпийские игры
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