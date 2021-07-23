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XXXII летние Олимпийские игры

Врачи рекомендовали отдых лучнице Гомбоевой после потери сознания на Олимпиаде

Российской спортсменке стало плохо во время квалификации

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Врачи рекомендовали сон лучнице Светлане Гомбоевой, которая потеряла сознание в пятницу во время олимпийской квалификации. Об этом сообщила серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в команде, лучница Ксения Перова.

"Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню", - приводит слова Перовой официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.

По словам Гомбоевой, у нее болит голова, но в целом состояние в норме. Спортсменка продолжит участие в соревнованиях. 25 июля она выступит в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины. В 1/32 финала личных соревнований 29 июля Гомбоева сразится с нидерландкой Габриэлой Шлессер.

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XXXII летние Олимпийские игры
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