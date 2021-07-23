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Санкции WADA против российского спорта

Глава WADA назвал главное условие восстановления Российского антидопингового агентства

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в декабре прошлого года, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Главным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является сохранение им независимости от государственных органов. Об этом ТАСС заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

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РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в декабре прошлого года, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта. Перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления.

"Говоря о наших отношениях с РУСАДА, должен сказать, что наша роль заключается в том, чтобы отслеживать их работу, следить за тем, как они реализую антидопинговую политику. РУСАДА должна продолжать следовать правилам и нашим требованиям, чтобы добиться восстановления и вернуться в антидопинговую систему. Все что им нужно делать, следовать нашим правилам, работать в тесном контакте с нами", - сказал Банька.

"И что чрезвычайно важно для нас, РУСАДА должна оставаться независимой и не поддаваться влиянию со стороны государственных органов", - подчеркнул он.

РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

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