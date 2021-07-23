Глава WADA назвал главное условие восстановления Российского антидопингового агентства

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Главным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является сохранение им независимости от государственных органов. Об этом ТАСС заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в декабре прошлого года, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта. Перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления.

"Говоря о наших отношениях с РУСАДА, должен сказать, что наша роль заключается в том, чтобы отслеживать их работу, следить за тем, как они реализую антидопинговую политику. РУСАДА должна продолжать следовать правилам и нашим требованиям, чтобы добиться восстановления и вернуться в антидопинговую систему. Все что им нужно делать, следовать нашим правилам, работать в тесном контакте с нами", - сказал Банька.

"И что чрезвычайно важно для нас, РУСАДА должна оставаться независимой и не поддаваться влиянию со стороны государственных органов", - подчеркнул он.

РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.