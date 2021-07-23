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XXXII летние Олимпийские игры

В МОК рассказали, что назначение судей на боксерский турнир будет максимально прозрачным

По словам главы специальной комиссии Международного олимпийского комитета, очки будут объявляться после каждого раунда

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио будет самым прозрачным с точки зрения подсчета очков и работы судей. Об этом на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабе.

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"Мы приняли решение быть максимально открытыми. Очки будут объявляться после каждого раунда, а назначение технических специалистов и судей будет максимально прозрачным и честным", - сказал Ватанабе.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Организацией турнира на Играх занимается специальная комиссия под руководством Ватанабе.

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