В МОК рассказали, что назначение судей на боксерский турнир будет максимально прозрачным

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио будет самым прозрачным с точки зрения подсчета очков и работы судей. Об этом на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабе.

"Мы приняли решение быть максимально открытыми. Очки будут объявляться после каждого раунда, а назначение технических специалистов и судей будет максимально прозрачным и честным", - сказал Ватанабе.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Организацией турнира на Играх занимается специальная комиссия под руководством Ватанабе.