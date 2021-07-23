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XXXII летние Олимпийские игры

Посол Японии заявил, что российские спортсмены популярны в его стране

Тоёхиса Кодзуки считает, что важную роль в спортивных связях между странами играют боевые искусства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спортсмены из России пользуются особой популярностью в Японии, а спортивные обмены укрепляют дружеские отношения между двумя странами. Об этом заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки в специальном интервью ТАСС в день открытия Олимпийских игр в Токио.

"Российские фигуристы очень популярны в Японии, и я чувствую, что спорт поддерживает дружеские отношения между нашими странами в целом. Несмотря на пандемию, хочется надеяться, что спортивные обмены между двумя странами и дальше будут развиваться", - сказал он.

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Посол подчеркнул, что спортивные обмены играют важную роль между Японией и Россией. "В 2014 году был проведен Год японо-российских обменов в области боевых искусств, и президент [России Владимир] Путин сам принял участие в показательных выступлениях японского дома боевых искусств в "Лужниках", - отметил дипломат. - В 2018 году в рамках перекрестного года впервые в России был представлен ябусамэ (искусство конной стрельбы из лука - прим. ТАСС) на Центральном московском ипподроме. Таким образом, активно осуществляются спортивные обмены".

Особая связь

Важную роль в спортивных связях между странами играют боевые искусства, подчеркнул Кодзуки. "Президент Путин занимается дзюдо, и по его инициативе ежегодно проводится международный турнир имени Дзигоро Кано", - добавил дипломат.

Он напомнил, что в 2005 году был создан Российский союз боевых искусств, сопредседателями которого являются заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. "Союз внес большой вклад, в частности, в успешное проведение ранее упомянутых годов, реализованных по инициативе лидеров обеих стран. В знак признания заслуг в прошлом году правительство Японии приняло решение наградить союз почетной грамотой министра иностранных дел Японии", - отметил посол.

Символ дружбы

Кодзуки также поздравил Россию с победой на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Японии в апреле этого года. "На показательных выступлениях все японские и российские звезды, включая Юзуру Ханю и Анну Щербакову, представили общий номер, и это стало символической сценой проявления дружбы между Японией и Россией", - продолжил он.

Дипломат обратил внимание, что фигурное катание популярно как в России, так и в Японии, а многие японские фигуристы тренировались у российских тренеров. "Свежа в моей памяти, наверное, Асада Мао. Татьяна Тарасова была тренером во время Олимпиады 2010 года в Ванкувере, где Асада выиграла серебряную медаль, и в качестве хореографа ставила произвольную программу на играх в Сочи. Думаю, многих впечатлила произвольная программа Асады на Олимпиаде в Сочи", - добавил Кодзуки.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/11964109.

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