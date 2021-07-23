Посол Японии заявил, что медали Олимпиады символизируют путь к победе и славу спортсменов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Медали, которыми будут награждать призеров Олимпиады в Токио, символизируют усилия и славу спортсменов, а также энергию самих атлетов и их болельщиков. Об этом рассказал посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки в специальном интервью ТАСС в день открытия Олимпийских игр в Токио, отметив, что тема оформления олимпийских наград для этих Игр - "Свет и блеск".

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"Они [медали] выполнены так, что с любого ракурса в них отражаются лучи света. Это символизирует не только славу, но и ежедневные усилия спортсменов на пути к победе, а также энергию спортсменов и тех людей, кто их поддерживает", - сказал Кодзуки.

Он напомнил, что олимпийские медали полностью изготовлены из металла бывших в употреблении мобильных телефонов и мелкой бытовой техники, пьедесталы для награждения сделаны из переработанного пластика, в том числе из выловленного из моря мусора, а олимпийский огонь в чаше будет гореть на водороде. Таким образом, обратил внимание дипломат, на Олимпиаде в Токио реализуются цели устойчивого развития.

"Без объяснения эти моменты могут быть незамеченными. <...> Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание и на новый образ Олимпиады", - добавил посол.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Изначально соревнования должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.