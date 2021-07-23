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XXXII летние Олимпийские игры

Около 60 российских олимпийцев примут участие в параде на церемонии открытия Олимпиады

Также запланировано участие президента Олимпийского комитета России и руководителя команды ОКР
Олимпийский стадион в Токио EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Олимпийский стадион в Токио
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Около 60 российских спортсменов примут участие в параде на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, также в параде запланировано участие президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и руководителя команды ОКР Андрея Конокотина. Об этом ТАСС сообщил источник в российской сборной на Играх.

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"Парадом пройдут около 60 атлетов, в их числе представительницы женской волейбольной сборной, а также команд по боксу и гандболу. Также запланировано участие президента ОКР и руководителя команды ОКР", - сообщил источник.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля и начнется в 14:00 мск. Олимпиада продлится до 8 августа. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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