Поздняков пройдет во главе колонны российских атлетов на церемонии открытия Олимпиады

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков пройдет во главе колонны российских спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС сообщили в службе информации ОКР.

Около 60 российских олимпийцев примут участие в параде на церемонии открытия Олимпиады

"Президент Олимпийского комитета России примет участие в параде атлетов на церемонии открытия Игр, он пройдет во главе нашей колонны", - сообщили в службе информации ОКР.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля и начнется в 14:00 мск.