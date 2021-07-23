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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков пройдет во главе колонны российских атлетов на церемонии открытия Олимпиады

Об этом ТАСС сообщили в службе информации Олимпийского комитета России
Президент ОКР Станислав Поздняков Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков пройдет во главе колонны российских спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС сообщили в службе информации ОКР.

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"Президент Олимпийского комитета России примет участие в параде атлетов на церемонии открытия Игр, он пройдет во главе нашей колонны", - сообщили в службе информации ОКР.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля и начнется в 14:00 мск.

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Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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