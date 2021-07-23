Врач российской команды сообщил, что лучница Гомбоева будет готова к старту Олимпиады

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде, чувствует себя хорошо и будет готова к старту основных соревнований. Об этом заявил главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России.

"Гамбоева почувствовала себя плохо в результате получения солнечного удара во время проведения квалификационного раунда из-за высокой температуры воздуха и высокой влажности. Сейчас она хорошо себя чувствует и будет готова к старту соревнований", - сказал Жолинский.

25 июля Гомбоева примет участие в составе сборной России в командном турнире, а 29 июля - в 1/32 финала личных соревнований. Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля в Токио и начнется в 14:00 мск.