{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Врач российской команды сообщил, что лучница Гомбоева будет готова к старту Олимпиады

Спортсменка почувствовала себя плохо в результате получения солнечного удара во время проведения квалификационного раунда соревнований

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде, чувствует себя хорошо и будет готова к старту основных соревнований. Об этом заявил главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России.

На эту тему

"Гамбоева почувствовала себя плохо в результате получения солнечного удара во время проведения квалификационного раунда из-за высокой температуры воздуха и высокой влажности. Сейчас она хорошо себя чувствует и будет готова к старту соревнований", - сказал Жолинский.

25 июля Гомбоева примет участие в составе сборной России в командном турнире, а 29 июля - в 1/32 финала личных соревнований. Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля в Токио и начнется в 14:00 мск.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Кулеба заявил, что МОК извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма
Утром по токийскому времени карта уже исправлена, добавил глава украинского МИД
Читать полностью