Клишина первой из российских легкоатлетов прибыла на Олимпиаду

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина стала первой российской легкоатлеткой, приехавшей в Токио для участия в Олимпийских играх. Как сообщила ТАСС сама спортсменка, в настоящее время она находится в местном аэропорту, где проходит все необходимые въездные процедуры.

"Сейчас я нахожусь в аэропорту. Не могу сказать, буду ли участвовать в сегодняшней церемонии открытия. Пока занята здесь", - сказала Клишина.

Клишина прилетела 23 июля в Токио из американской Атланты. Российская спортсменка живет и тренируется в США с 2013 года. Как сказала ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко, Клишина будет со дня прибытия жить в Олимпийской деревне.

Олимпийская квалификация в женских прыжках в длину пройдет 1 августа, финальный турнир - 3 августа. 27 марта на турнире во Флориде Клишина прыгнула на 7,01 метра - это пятый результат сезона в мире.

Всего на Олимпиаде в Токио должны выступить 10 легкоатлетов из России. 25 июля в Токио прилетят чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также прыгуны в высоту Михаил Акименко (серебро ЧМ-2019) и Илья Иванюк (бронза ЧМ-2019), 29 июля - метатель молота Валерий Пронкин, ходоки Эльвира Хасанова и Василий Мизинов, 1 августа - чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене, а также многоборец Илья Шкуренев и бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.