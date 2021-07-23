{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Клишина первой из российских легкоатлетов прибыла на Олимпиаду

Спортсменка прилетела 23 июля в Токио из американской Атланты
Дарья Клишина EPA/FRANCK ROBICHON
Описание
Дарья Клишина
© EPA/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина стала первой российской легкоатлеткой, приехавшей в Токио для участия в Олимпийских играх. Как сообщила ТАСС сама спортсменка, в настоящее время она находится в местном аэропорту, где проходит все необходимые въездные процедуры.

"Сейчас я нахожусь в аэропорту. Не могу сказать, буду ли участвовать в сегодняшней церемонии открытия. Пока занята здесь", - сказала Клишина.

Клишина прилетела 23 июля в Токио из американской Атланты. Российская спортсменка живет и тренируется в США с 2013 года. Как сказала ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко, Клишина будет со дня прибытия жить в Олимпийской деревне.

Олимпийская квалификация в женских прыжках в длину пройдет 1 августа, финальный турнир - 3 августа. 27 марта на турнире во Флориде Клишина прыгнула на 7,01 метра - это пятый результат сезона в мире.

Всего на Олимпиаде в Токио должны выступить 10 легкоатлетов из России. 25 июля в Токио прилетят чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также прыгуны в высоту Михаил Акименко (серебро ЧМ-2019) и Илья Иванюк (бронза ЧМ-2019), 29 июля - метатель молота Валерий Пронкин, ходоки Эльвира Хасанова и Василий Мизинов, 1 августа - чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене, а также многоборец Илья Шкуренев и бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Кулеба заявил, что МОК извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма
Утром по токийскому времени карта уже исправлена, добавил глава украинского МИД
Читать полностью