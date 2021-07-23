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XXXII летние Олимпийские игры

Лучница Гомбоева будет выступать на Олимпиаде в сопровождении врача

Спортсменка в пятницу потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Российская лучница Светлана Гамбоева, получившая тепловой удар на старте Олимпиады в Токио, на данный момент не имеет противопоказаний к дальнейшим выступлениям, но на следующий старт отправится в сопровождении врача. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

Гомбоева в пятницу потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде.

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"Погодные условия действительно непростые, 33 градуса в тени. У Светланы случился тепловой удар. Ей была оказана первая помощь, после чего она приехала в Олимпийскую деревню и поступила под наблюдение наших врачей. Они с ней уже поработали, голова немного еще побаливает, в первую очередь сейчас необходим отдых и сон", - рассказал Конокотин.

"Сегодня она весь день будет под наблюдением медиков, на следующие соревнования с ней обязательно поедет кто-то из наших врачей. По предварительным оценкам должна продолжить выступать, пока противопоказаний нет", - сообщил руководитель команды.

25 июля Гомбоева примет участие в командном турнире, а 29 июля стартует в личных соревнованиях. Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля, она начнется в 14:00 мск.

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