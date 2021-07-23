СМИ: "Рома" проявляет интерес к футболисту "Дженоа" Шомуродову

ТАСС, 23 июля. Итальянский футбольный клуб "Рома" заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Элдора Шомуродова в летнее трансферное окно. Об этом сообщает газета Il Tempo.

По информации издания, в трансфере 26-летнего форварда сборной Узбекистана заинтересован генеральный директор римской команды Тьягу Пинту.

Ранее газета Tuttosport сообщила, что интерес к Шомуродову проявляет туринский "Ювентус". По данным портала Transfermarkt, контракт узбекского нападающего с "Дженоа" действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость составляет €7 млн.

По итогам прошедшего сезона "Рома" заняла седьмое место в чемпионате Италии, набрав 62 очка в 38 турах. В мае было объявлено, что новым главным тренером "Ромы" стал Жозе Моуринью, подписавший контракт с командой до 2024 года.

Шомуродов перешел в "Дженоа" из российского "Ростова" в октябре 2020 года. В сезоне-2020/21 он принял участие в 32 матчах за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.