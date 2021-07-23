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Райндль: важно сохранить хорошие отношения Международной федерации хоккея и России

Кандидат в президенты IIHF поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по хоккею в Санкт-Петербурге
Глава Хоккейного союза Германии Франц Райндль EPA/MARIUS BECKER
Описание
Глава Хоккейного союза Германии Франц Райндль
© EPA/MARIUS BECKER

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Хоккейного союза Германии и кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль заявил, что для него важно, чтобы между Россией и IIHF сохранялись хорошие отношения. Об этом он заявил ТАСС.

В июне Райндль объявил о том, что будет кандидатом в президенты IIHF. Также в выборах примут участие члены совета IIHF чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардифф и белорус Сергей Гончаров. Президентом IIHF является Рене Фазель. Ранее 71-летний швейцарец заявил, что сложит свои полномочия после полугодового конгресса организации, который пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

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"Вне зависимости от исхода выборов, я хочу иметь хорошие отношения с Россией, - сказал Райндль. - Россия на протяжении многих лет вносила значительный вклад в развитие хоккея, стоит отдать должное невероятным российским игрокам и командам, ее страстным болельщикам и потрясающе организованным хоккейным турнирам, в том числе прекрасному чемпионату мира 2016 года. Учитывая богатую хоккейную историю России и ее традиции, я испытываю большую симпатию к этой стране и ее опытным хоккейным лидерам, таким как Владислав Третьяк, Роман Ротенберг. Для меня очень важно, чтобы между Россией и IIHF сохранялись хорошие отношения".

В 2023 году в России состоятся взрослый чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске. "Я абсолютно уверен, что будущие мероприятия в России будут также великолепно организованы. Я гарантирую, что процедура распределения турниров IIHF между странами продолжит оставаться справедливой и прозрачной и будет проходить в соответствии с установленными процессами, каждая заявка будет оцениваться в соответствии с ее достоинствами. Я, безусловно, приветствовал бы большее количество заявок от России на проведение турниров IIHF", - отметил собеседник ТАСС.

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17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству и лишил его статуса соответствия антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. В связи с этим пост в совете IIHF покинул президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, вместо него выдвинута кандидатура двукратного призера Олимпийских игр Павла Буре.

"Я много лет знаю Павла Буре как великого игрока и испытываю к нему и всему, что он сделал для хоккея, огромное уважение. С его опытом и знаниями в нашем виде спорта у него есть те качества, которые помогут федерации в развитии. Я желаю ему и федерации, выдвинувшей его кандидатуру, успехов на выборах в совет IIHF", - сказал Райндль.

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