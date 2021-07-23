Футболист "Сочи" Жоаозиньо заявил, что готов сыграть в ближайшем матче команды

В четверг "Сочи" на своем поле обыграл азербайджанскую "Кешлю" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Жоаозиньо пропустил игру из-за мышечного спазма. Футболист получил травму 1 мая в матче 28-го тура прошлого сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (3:1), с того момента он пропустил все игры команды.

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Сочи" Жоаозиньо сможет принять участие в ближайшем матче, так как он чувствует себя лучше после травмы. Об этом он сообщил ТАСС.

"Довольны, что победили, это отличный результат, - сказал Жоаозиньо. - Мы будем также стараться во втором матче против "Кешли", команда будет играть на своем поле, нам не будет легко. Нужно еще сохранять концентрацию, идти шаг за шагом. Чувствую себя лучше, думаю, что в ближайшей игре смогу принять участие, посмотрим по самочувствию, как я буду тренироваться в эти дни, но я готов сыграть".

Жоаозиньо 32 года, он выступает за "Сочи" с августа 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей, забив два гола и отдав три результативные передачи. Ранее он выступал за московское "Динамо" и "Краснодар".

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. В первом туре 26 июля "Сочи" сыграет на выезде с "Нижним Новгородом". Ответная игра в квалификации Лиги конференций пройдет 29 июля в Азербайджане.