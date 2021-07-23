Посещаемость матча чемпионата России "Урал" - "Краснодар" ограничена 500 зрителями

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Краснодаром" смогут посетить не более 500 зрителей. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Матч "Урал" - "Краснодар" пройдет 25 июля в Екатеринбурге на "Екатеринбург-Арене", которая вмещает 35 тыс. зрителей. Начало игры - в 17:30 мск.

"Матч смогут посетить 500 человек", - сказал Иванов. По словам президента "Урала", ограничение не предусматривает обязательное наличие у зрителей QR-кодов.

В пресс-службе клуба отметили, что в квоту 500 болельщиков входят только владельцы карт Business Club. "Клуб готов компенсировать болельщикам затраты на покупку билетов и абонементов. В ближайшие дни мы разработаем план, который опубликуем на следующей неделе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также не состоится встреча главной команды с болельщиками, в клубе уточнили, что она будет организована, как только эпидемиологическая ситуация улучшится.

О других матчах

Сезон-2021/22 стартует 23 июля матчем "Ростов" - "Динамо" в Ростове-на-Дону. За день до игры на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о том, что зрители не будут допущены на "Ростов-Арену".

На данный момент неизвестно, сколько зрителей будут допущены на матчи в Москве ("Локомотив" - "Арсенал" и ЦСКА - "Уфа") и Нижнем Новгороде ("Нижний Новгород" - "Сочи"). В других регионах на стартовые игры чемпионата разрешено пускать от 500 болельщиков до 30% от максимальной вместимости арен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином регионе России.