Райндль: Международная федерация хоккея добилась прогресса в привлечении аудитории

В июне Райндль объявил о том, что будет кандидатом на пост президента IIHF. Также в выборах примут участие члены совета организации чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардифф и белорус Сергей Гончаров. Выборы президента IIHF пройдут на полугодовом конгрессе федерации в Санкт-Петербурге 25 сентября.

"На этих выборах нам предстоит пройти длинный путь, и я намерен провести кампанию до самого конца, чтобы продемонстрировать свое уникальное видение того, как помочь развитию хоккея во всех частях света, - сказал Райндль. - Хоккей занимает крепкие позиции благодаря многолетней приверженности делу действующего президента (Рене Фазеля - прим. ТАСС), и мы должны признавать эти многочисленные достижения, но также нам следует заглядывать в будущее, принимать новое руководство и новые идеи. Мой взгляд сфокусирован на задаче вывести хоккей на новые рынки, привлечении новой, более молодой аудитории и использовании новейших технологий и инноваций, чтобы улучшить наши глобальные маркетинговые и цифровые предложения".

"Для меня стратегически важно продолжать изучать способы того, как сделать все турниры как можно более привлекательными, как увеличить количество болельщиков на трибунах и у телевизоров, цифровое взаимодействие, освещение турниров в СМИ и их коммерческий успех. Для начала мы должны признать, что IIHF добилась большого прогресса за последние годы и продолжает развиваться. В настоящее время трансляции наших чемпионатов мира показывают более чем в 140 странах, а турниры в среднем посещают от 600 до 700 тыс. зрителей", - добавил собеседник ТАСС.

Райндль уверен, что именно ежегодный формат проведения чемпионатов мира позволяет турнирам оставаться привлекательными для игроков и болельщиков. "Болельщикам нравится чемпионат мира, который проводится ежегодно, потому что наш турнир имеет формат лиги с повышением и понижением, так что в течение всего года здесь царит сильный дух соперничества, - сказал он. - Это создает дополнительную драму как для игроков, так и для болельщиков и СМИ во время финального турнира сезона. Для меня важно, чтобы о чемпионате мира знало как можно больше людей по всему миру, поэтому наш ежегодный турнир как крупнейшее ежегодное событие зимних видов спорта в мире предоставляет отличную платформу, чтобы вдохновлять все больше и больше игроков и болельщиков каждый год".

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Действующим чемпионом является сборная Канады, на турнире в Латвии сборная России проиграла канадцам в четвертьфинале со счетом 1:2.