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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнастку Чусовитину сняли с позиции знаменосца команды Узбекистана без объяснения причин

Гимнастка должна была пронести флаг сборной своей страны на церемонии открытия Олимпиады
Оксана Чусовитина EPA-EFE/MAST IRHAM
Описание
Оксана Чусовитина
© EPA-EFE/MAST IRHAM

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Рекордсменка по числу участий в Олимпиадах среди гимнастов Оксана Чусовитина заявила, что испытывает большую обиду от того, что ее без объяснения причин лишили права быть знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Игр в Токио. Об этом ТАСС сообщила сама 46-летняя гимнастка, для которой предстоящие Олимпийские игры станут восьмыми.

Первоначально планировалось, что флаг Узбекистана понесут Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров. Церемония открытия пройдет 23 июля.

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"О том, что я не несу флаг на церемонии открытия, мне стало известно только вчера, - сказала Чусовитина. - Почему так случилось? У меня нет никаких объяснений, в ином случае я бы все вам сказала".

"Мне сказали, что ты не будешь нести флаг. И все, больше объяснений не было. Мне, конечно, очень обидно. Когда меня спрашивали вначале, то я сказала, что обязательно пойду. Ведь это моя заключительная Олимпиада, я очень хотела нести флаг на церемонии открытия", - призналась собеседница ТАСС.

В 2016 году Чусовитина вошла в новую Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике. В опорном прыжке спортсменка заняла седьмое место. Больше семи раз в Олимпиадах участвовали 13 спортсменов, но представителей гимнастики среди них нет. Рекорд принадлежит канадцу Иану Миллару, на Играх в конном спорте он выступал десять раз.

В 1991 году Чусовитина стала двукратной чемпионкой мира в составе сборной СССР, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. В прошлом спортсменка также представляла Германию.

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