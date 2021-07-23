Швейцарский барьерист Хуссейн дисквалифицирован за допинг перед Олимпиадой

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Чемпион Европы в беге на 400 метров с барьерами швейцарец Карим Хуссейн дисквалифицирован на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Швейцарии.

Срок дисквалификации отсчитывается от 16 июля 2021 года. Таким образом, спортсмен пропустит Олимпийские игры в Токио, которые завершатся 8 августа. Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля.

"Анализ допинг-пробы спортсмена показал наличие никетамида и метаболита n-этилникотинамида. Дисквалификация является предупреждением для всех спортсменов. Надеемся, что санкции в отношении Хуссейна окажут желаемый эффект в этом отношении и спортсмены будут тщательнее относиться к лекарствам, которые принимают", - говорится в сообщении НОК Швейцарии.

"Моя мечта выступить на Олимпиаде закончена, - написал спортсмен в своем Instagram. - Одна из таблеток содержала запрещенное вещество. Я совершил ошибку, которая привела к серьезным последствиям. Мне очень жаль. Я обязательно вернусь после завершения дисквалификации".

Хуссейну 32 года, он является чемпионом Европы 2014 года, бронзовым призером европейского первенства - 2016 в беге на 400 метров с барьерами.