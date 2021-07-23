Райндль заявил, что работа с НХЛ станет одним из его приоритетов на посту президента IIHF

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Достижение долгосрочного соглашения Международной федерации хоккея (IIHF) c Национальной хоккейной лигой (НХЛ) относительно участия игроков лиги в зимних Олимпийских играх станет одним из ключевых приоритетов президента Хоккейного союза Германии Франца Райндля, если он будет избран президентом IIHF. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг действующий президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что решение о том, будут ли игроки НХЛ принимать участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет принято после проведения Олимпиады в Токио. Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что на время Олимпиады в Пекине будет предусмотрена пауза в календаре предстоящего сезона НХЛ.

"Я доволен результатом, которого достигла IIHF в вопросе [участия игроков НХЛ в Олимпийских играх], благодаря конструктивному диалогу между сторонами, мы уверены, что в скором времени будет достигнут положительный результат, - сказал Райндль. - Если мне выпадет честь стать президентом IIHF, то одним из моих ключевых приоритетов будет достижение долгосрочного соглашения относительно участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх, чтобы существовала уверенность и у игроков, и у болельщиков. Олимпийские игры могут стать событием, которое случается один раз в жизни, поэтому я хочу, чтобы каждый игрок мог пережить этот особенный момент".

"НХЛ, как и КХЛ [Континентальная хоккейная лига] и другие лиги мира являются очень важными участниками процесса развития хоккея, я сосредоточен на том, чтобы IIHF, все лиги и клубы гармонично работали на благо нашего спорта. Я всегда буду стремиться участвовать в конструктивном диалоге, чтобы обеспечить наилучшие результаты для игроков и болельщиков. Я уверен, что под моим руководством IIHF сможет поддерживать хорошие отношения с НХЛ и всеми лигами", - добавил собеседник ТАСС.