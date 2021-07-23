Журова назвала "детскими" высказывания главы WADA о мягкости наказания российских атлетов

Ранее Банька на пресс-конференции в Токио заявил, что разочарован тем, что российские спортсмены на Олимпиаде выступают в форме с флагом страны.

"Очень удивительно, что чиновники WADA говорят разное, - сказала Журова. - Когда сказали, что мы выполняем все условия, я уж было подумала, что с такой позитивной риторикой мы могли бы [на Олимпиаде 2022 года] в Пекине уже быть в форме и с полной атрибутикой. Все уже было обрадовались, а тут такое".

"Такое ощущение, что ими кто-то рулит. Это выглядит по-детски, мол, готов по России шашкой ударить, но решение CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС) неоспоримо", - добавила парламентарий.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями WADA на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.