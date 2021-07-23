Песков заявил, что Россия сталкивается с проблемой допинга, как и все страны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия, как и все другие страны, сталкивается с проблемой допинга, но президент РФ Владимир Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков.

"С этими проблемами сталкиваются все страны, сталкивается и Россия. Но хочу обратить ваше внимание, что самого начала президент Путин решительно заявлял о неприемлемости допинга и подчеркивал нашу решимость в борьбе с различными проявлениями допинга в спорте", - сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что "Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями WADA на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.