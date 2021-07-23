В Татарстане спустили на воду два серийных катера, предназначенных для охраны баз ВМФ

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Два серийных катера спецназначения спустили на воду на судостроительном Зеленодольском заводе им. А. М. Горького.

"В преддверии нашего праздника мы спускаем на воду два противодиверсионных катера проекта 21980. Катера этого проекта построены на Зеленодольском заводе, а этот завод построил уже 10 единиц, которые несут боевые задачи, обеспечивают безопасность различных мероприятий", - сказал начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота России Ильяс Шигапов.

По его словам, катера будут служить на Балтийском флоте.

Катера разработали в конструкторском бюро "Вымпел" из Нижнего Новгорода. Судна предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ РФ. Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют им решать широкий спектр задач, которые обычно возлагаются на корабли гораздо большего водоизмещения.

Катера этого проекта строятся на Зеленодольском заводе с 2008 года. На сегодняшний день 10 катеров несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Катера также участвовали в обеспечении безопасности таких мероприятий, как зимняя Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира и Кубок Конфедераций по футболу. Несколько лет подряд в День ВМФ головной катер проекта 21980 "Нахимовец" традиционно открывает динамическую часть показа Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.