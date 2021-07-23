Жуков в преддверии Олимпиады пожелал всему миру почаще слушать музыку Чайковского

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков пожелал российским олимпийцами на Играх в Токио биться за победу, а всему миру - почаще слушать музыку гениального русского композитора Петра Чайковского. Об этом первый заместитель председателя Госдумы заявил ТАСС по телефону.
Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.
"Всему миру сегодня хочу пожелать почаще слушать музыку нашего гениального композитора Петра Ильича Чайковского, - сказал Жуков. - Сегодня нас ждет церемония открытия Игр - торжественное мероприятие, которое вдохновляет команды на дальнейшую борьбу на Олимпиаде. Она будет сложной в силу известных причин, выступать в таких условиях непросто - жарко, на трибунах не будет болельщиков, но российские участники должны знать, что вся страна будет смотреть Игры, будет за них переживать и болеть. Нужно абстрагироваться от всего и бороться за победу".
"У нас очень хорошая команда на этих Играх, я очень надеюсь на ее успешное выступление. У нас хорошие шансы во многих видах - художественная и спортивная гимнастика, все виды борьбы, фехтование, плавание, легкая атлетика, хотя там и немного участников. Из командных видов спорта я бы отметил волейбол, женский гандбол - шансы повторить успех Рио-2016 хорошие. В новых видах тоже, думаю, наши ребята попробуют свои силы - в регби-7 очень хорошая команда, в баскетболе 3 на 3. Желаю всем нашим ребятам и девочкам успеха", - добавил собеседник агентства.
Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля, соревнования завершатся 8 августа.