Жуков в преддверии Олимпиады пожелал всему миру почаще слушать музыку Чайковского

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков пожелал российским олимпийцами на Играх в Токио биться за победу, а всему миру - почаще слушать музыку гениального русского композитора Петра Чайковского. Об этом первый заместитель председателя Госдумы заявил ТАСС по телефону.

"Всему миру сегодня хочу пожелать почаще слушать музыку нашего гениального композитора Петра Ильича Чайковского, - сказал Жуков. - Сегодня нас ждет церемония открытия Игр - торжественное мероприятие, которое вдохновляет команды на дальнейшую борьбу на Олимпиаде. Она будет сложной в силу известных причин, выступать в таких условиях непросто - жарко, на трибунах не будет болельщиков, но российские участники должны знать, что вся страна будет смотреть Игры, будет за них переживать и болеть. Нужно абстрагироваться от всего и бороться за победу".

"У нас очень хорошая команда на этих Играх, я очень надеюсь на ее успешное выступление. У нас хорошие шансы во многих видах - художественная и спортивная гимнастика, все виды борьбы, фехтование, плавание, легкая атлетика, хотя там и немного участников. Из командных видов спорта я бы отметил волейбол, женский гандбол - шансы повторить успех Рио-2016 хорошие. В новых видах тоже, думаю, наши ребята попробуют свои силы - в регби-7 очень хорошая команда, в баскетболе 3 на 3. Желаю всем нашим ребятам и девочкам успеха", - добавил собеседник агентства.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля, соревнования завершатся 8 августа.